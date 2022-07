Cheikh Oumar Diagne et Bara Dolly sont libres

Cheikh Oumar Diagne obtient une liberté provisoire. Mis en cause, il a été entendu, hier, sur le fond du dossier qui l’oppose à Me Djibril War. Les avocats avaient déposé une demande de mise en liberté provisoire à l’issue de son audition.

Cheikh Oumar Diagne est arrêté et placé sous mandat de dépôt à la suite d’une plainte de Me Djibril War, un député de la 13ème législature pour diffamation et injures.

Il recouvre la liberté après 90 jours de détention. Chiekh Bara Dolly a été également libéré.