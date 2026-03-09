Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt ce lundi à l’issue de son déferrement au parquet du Dakar pour diffusion de fausses nouvelles.

Présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, l’intéressé a été entendu par le parquet avant que la décision de son placement en détention ne soit prise.

Selon des sources judiciaires, Cheikh Oumar Diagne devrait être jugé ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Cette décision fait suite à des propos tenus par l’activiste au sujet du Premier ministre Ousmane Sonko, dans le cadre du dossier lié à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba.

Après son interpellation, Cheikh Oumar Diagne avait été placé en garde à vue avant que le parquet ne décide de son placement sous mandat de dépôt, en attendant son jugement prévu dans les prochains jours.