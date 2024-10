Chelsea : Nicolas Jackson victime d’un commentaire raciste

Partager Facebook

Un individu ayant proféré des insultes racistes envers l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson en 2023 a connu sa sentence. Il a été suspendu trois ans du football. Les faits remontent il y a pratiquement un an.

Le 11 décembre 2023, un jour après une défaite de Chelsea sur la pelouse d’Everton, lors d’un match comptant pour la 16e journée de Premier League version 2023-2024, Nicolas Jackson (23 ans) avait été victime d’un commentaire raciste sur les réseaux. Non pas de la part d’un fan de Chelsea mais plutôt d’un « supporter » de… Burnley.

John Southwell avait publié sur un article sur Facebook un commentaire jugé offensant, indécent, obscène et menaçant. Convoqué au tribunal de Blackburn ce mardi 8 octobre 2024, l’homme de 64 ans a reconnu l’infraction, comme le rapport Sky Sports. Il a donc été condamné à payer une amende de 608 livres Sterling et est suspendu du football pour une durée de trois ans. « Ce cas est inhabituel dans la mesure où une ordonnance d’interdiction de football a été émise pour une infraction commise en dehors d’un match réel et sur les réseaux sociaux. Je salue cette sentence et j’espère qu’elle envoie un message fort : aucun comportement raciste, quel qu’il soit, ne sera toléré par la police du Lancashire, que ce soit en public ou caché derrière un clavier », a réagi Byron Worrall, policier de la Division Est du Lancashire, dans des propos rapportés par Sky Sports.