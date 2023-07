Chemin de Fer: Un conseil interministériel sur la relance du secteur

Relancer le chemin de fer reste une idée aussi importante pour Macky Sall. Il a, en conseil des ministres saisi l’occasion pour réitérer cette demande tout en demanda nt au Premier ministre de la tenue incessante d’un conseil interministériel sur la relance du secteur.

Avec l’inauguration récente et la réception de la quatorzième gare du TER à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), et première hors de la région de Dakar après une extension du réseau de 19 km entre Diamniadio et AIBD, Macky Sall tient à redynamiser le trafic ferroviaire et le développement des transports en ce sens. En conseil des ministres il l’a fait savoir.

Dans cet élan, le Président de la République a demandé au Premier Ministre et au Ministre des Transports terrestres de prendre toutes les dispositions administratives et financières requises pour assurer la maintenance de la gare AIBD ainsi que la finalisation fonctionnelle dans les délais de la phase II du TER. Il a invité le Premier ministre à tenir « un Conseil interministériel sur la relance des chemins de fer (notamment l’axe Dakar- Tambacounda) et le développement des transports ferroviaires en vue de l’adoption prochaine d’une Stratégie ferroviaire nationale (SFN), globale, cohérente et pragmatique dans sa déclinaison temporelle et sa mise en œuvre. »

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat est revenu sur le suivi du programme national de lutte contre les inondations. Macky Sall a demandé au Premier ministre, au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, au Ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, « de prendre toutes les mesures préventives adéquates, en relation avec les autorités administratives et les maires, afin d’accélérer le déploiement des dispositifs de lutte dans les zones retenues ou à intégrer dans la Matrice d’actions prioritaires. » Il est prévu d’ailleurs une réunion interministérielle hebdomadaire de suivi de l’exécution des actions de prévention et de lutte contre les inondations.

MOMAR CISSE