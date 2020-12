Cissé Lo reçu par Macky

Le député Moustapha Cissé Lo a été reçu, ce dimanche, au domicile du Président Macky sis au quartier Mermoz (Dakar). Le Président sortant de la 4ème législature du Parlement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et son hôte ont taillé bavette durant un bon bout de temps et ce, autour d’un déjeuner. Pour le moment, rien n’a été aussi filtré au terme de ce long tête-à-tête entre les deux amis et frères et, non moins, compagnon d’infortune.