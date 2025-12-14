Uploader By Gse7en
Cité Batrain (Ouakam) : Une résidence attribuée à Madiambal Diagne démolie

14 décembre 2025 Actualité

Selon des informations relayées par  Seneweb, des bulldozers ont rasé les murs d’une résidence attribuée au journaliste Madiambal Diagne à la Cité Batrain de Ouakam.

Pour l’heure, aucun motif officiel n’a été avancé pour expliquer cette opération de démolition.


À noter que cette démolition  intervient dans un contexte où le journaliste est mis en cause dans une affaire présumée de blanchiment de capitaux. Actuellement en France, Madiambal Diagne fait également l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice sénégalaise.

