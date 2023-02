CIVISME: Pape Malick Ndour invite les jeunes à être des citoyens responsables

Le ministre de la jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi a présidé hier la cérémonie de levée des couleurs au lycée Seydina Issa Laye. Occasion saisie par Pape Malick Ndour de soutenir qu’être un citoyen responsable, c’est d’abord être conscient de ses devoirs et avoir le sens civique et imbu des valeurs attachées à la citoyenneté.

Le lycée Seydina Issa Laye a accueilli hier le ministre de la jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi pour une cérémonie de levée de couleurs. Selon Pape Malick Ndour, cette invitation du Proviseur dudit établissement scolaire cadre parfaitement avec l’initiative dénommée « l’étendard des dignes couleurs, Geum Sunu drapeau, Sop Sunu Rew », mise en œuvre par son département dans le but de promouvoir le civisme, l’engagement citoyen et le dévouement national. « Sans nul doute, cette cérémonie de levée du drapeau national, par sa signification et sa portée civique, participe à l’effort de vulgarisation de ce concept, car elle nous offre l’occasion de vivre, avec les jeunes lycéens, des moments riches en symboles et en enseignements, mais aussi de délivrer, à leur attention, un message axé sur le civisme et la citoyenneté », dit-il. Ancien de ce lycée, le ministre a exprimé ses émotions de retourner dans ce temple du savoir qui l’a formé. « C’est avec beaucoup d’émotions que je remets les pieds dans l’enceinte de cet établissement.

En effet, comme certains d’entre vous le savent, je ne suis pas venu présider cette cérémonie seulement en tant que Ministre en charge de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, je suis là aussi avec le statut d’ancien élève du Lycée des Parcelles assainies (LPA) devenu entre-temps lycée Seydina Issa Laye et tant d’autres personnalités », fait-il savoir. De son avis, être un citoyen responsable, prêt à participer à la construction de son pays, c’est d’abord être conscient de ses devoirs et avoir le sens civique, mais aussi être imbu des valeurs attachées à la citoyenneté. « En effet, le civisme est une valeur généralement attachée à la citoyenneté, qui pousse l’individu à respecter le bien public, à s’intéresser à la vie sociale et politique, à se conformer aux règles qu’impose la vie en société, à obéir aux lois de la République et à respecter l’Autorité publique, bref il donne au jeune comme à l’adulte la force et la capacité de devenir un citoyen épanoui et engagé au service de la Nation », souligne-t-il.

Pape Malick Ndour indique que le Sénégal a beaucoup d’espoir sur sa jeunesse, car l’avenir d’un pays c’est sa jeunesse. « C’est pourquoi, vous n’avez pas le droit de décevoir, ni vos parents qui ont beaucoup investi sur vous, ni vos professeurs qui vous accompagnent dans le processus de votre formation pour devenir des citoyens accomplis, encore moins votre pays qui compte sur vous pour assurer la relève. Pour y arriver, vous devez refuser de céder face aux discours de la manipulation et de la mauvaise influence, distillés à travers les réseaux sociaux par des adultes mal intentionnés. Evidemment, cela ne sera pas facile, loin s’en faut, mais à force de courage, de persévérance, de discernement et surtout de discipline, vous parviendrez à vaincre les obstacles dressés sur le chemin qui vous mène vers l’autonomie et l’âge adulte », dit-il à l’endroit des élèves venus assister à cette levée de couleur.

A l’en croire, cette levée de couleurs fait partie des initiatives que son département encourage et soutient, car visant à susciter chez les jeunes l’attachement aux valeurs citoyennes et à les inciter à prendre conscience de leur responsabilité afin de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement économique et social du pays. Le ministre annonce que pour faire profiter à son ancien lycée des initiatives développées dans le cadre du Programme « Xéyu Ndawyi gni », il a décidé de contribuer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie dans le lycée, par le pavage des allées et le verdissement de certains espaces. « A cet effet, je vous enverrai très bientôt mes services compétents pour vous édifier davantage sur ce projet », laisse-t-il entendre.

NGOYA NDIAYE