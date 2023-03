Clinique SUMA Assistance: L’état de santé de l’opposant Sonko s’est dégradé, selon ses proches

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko est évacué et interné depuis jeudi soir à la clinique SUMA Assistance de la Cité Keur Gorgui pour des soins après avoir, comme il l’a souligné dans une publication sur ses réseaux hier, eu des vertiges et des difficultés respiratoires.

Selon le Chargé de communication de son parti Pastef, El Malick Ndiaye, il leur a été interdit d’accéder à la salle où leur leader est prise en charge. Pour cause, son état de santé s’est dégradé et est de plus en plus préoccupant. « J’ai été à la clinique SUMA ASSISTANCE mais je n’ai pas pu voir le Président Ousmane SONKO. Son état de santé est inquiétant et les médecins ont décidé de suspendre les visites », a déclaré Monsieur Ndiaye devant l’établissement sanitaire

Avant de mettre en garde: « Nous prenons l’opinion nationale et internationale à temoin. La vie de du Président SONKO est en danger et nous tiendrons Macky SALL et son ministre de l’Interieur responsables de tout ce qui pourrait lui arriver »