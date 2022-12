Clôture du dossier Sweet Beauty : Les diverses positions des avocats

Le dossier dans l’affaire Sweet Beauty est bouclé. ‘’Les Echos’’ qui relate ce sujet dans sa parution de ce samedi est revenu sur les diverses positions des différentes parties. D’après ce journal, la défense souligne l’audition refusée par de Mes Pape So et Dior Diagne et sollicite le non-lieu.

Selon les robes noires, le Doyen des juges avait toute la latitude de convoquer ces derniers pour les entendre. Ce, pour être mieux édifié sur les accusations « non fondées » de la partie civile.

Ce n’est pas la seule chose qu’ils ont mentionnée. Mes Ciré Clédor LY et Cie ont aussi demandé un non-lieu total, soutenant que le magistrat instructeur ne peut, en droit, que rendre une ordonnance de renvoi. *

La défense de la patronne du Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, qui campe sur la même position, n’a pas jugé utile, elle, de faire des observations. Pour eux, le juge ne peut décerner qu’un non-lieu.

En face, les avocats de Adji Sarr, qui se disent « satisfaits » du travail mené par le Doyen des juges, ne feront pas non plus d’observation