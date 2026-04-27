Coalition Diomaye President à Fatick: Le coordinateur Djidiack Faye explique sa mésaventure

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À Fatick, un conflit divise actuellement la tête de la coordination départementale de la coalition Diomaye Président, mais une chose reste certaine : cette coordination ne revient qu’à une seule personne, et c’est Djidiack Faye. Ce dernier a donné des explications sur cette affaire. En effet, alors qu’une réunion d’installation était prévue le 27 mars dernier à Fatick, un groupe de neuf personnes s’est réuni la veille à Dakar pour élire un autre coordinateur. Le compte-rendu de cette élection a ensuite été publié sur la plateforme nationale « Diomaye Président ».

D’après Djidiack Faye, la réunion virtuelle du 27 mars, bien que officielle et publique, a été boycottée par le groupe de Dakar. À cette occasion, un comité technique a été instauré pour organiser la coalition, avec des échéances fixées au courant du mois d’avril. Pourtant, dans une dynamique de concurrence, ce même groupe a organisé une réunion parallèle le 11 avril pour élire à nouveau leur coordonnateur, alors qu’ils l’avaient déjà fait précédemment. « De notre côté, nous avons privilégié la méthode et la concertation. Ce processus a abouti à mon élection légale en tant que coordonnateur le 18 avril dernier. La différence entre nos deux approches est flagrante, comme en témoignent les photos des deux rassemblements », a clarifié le coordinateur de la Coalition Diomaye Président-section Fatick.

Djidiack Faye a aussi parlé du comportement des responsables de Pastef. À l’en croire, ces derniers

sont contre lui parce qu’il est membre de la coalition Diomaye Président. » Il m’ont dit qu’il y a seulement Pastef…‘´, regrette le président du mouvement Pour la Révolution citoyenne. Il dit être satisfait de la décision du Chef de l’Etat de cheminer avec les membres de la coalition Diomaye Président. « Il n’y a aucun parti qui, à lui seul, puisse élire un président. Ça n’existe pas. Il faut une coalition. Même pour être maire, il faut des soutiens. Donc, ce n’est pas du tout normal que les gens de Pastef disent qu’ils ont élu le Président Diomaye’’, déplore Djidiack Faye, qui fut responsable de la coalition au niveau de Fatick, durant les Présidentielles de 2024.

Au sujet de la tournée du Chef de l’État, il soutient qu’elle est économique et non politique. Il a indiqué que Diomaye Faye n’a reçu que les maires. Et que les sujets d’ordre politiques n’étaient pas à l’ordre du jour. Les maires, dit-il, n’ont parlé que des problèmes auxquels les communes font face. ‘’La tournée est exclusivement économique. Nous saluons vraiment cela. ça fait partie des éléments de rupture. En plus, cela fait très longtemps qu’un président n’a pas mis les pieds à Médina Yoro Foula”, note Djidiack Faye.