COLONIES DE VACANCES, GRE A GRE, CONTRAT AVEC GFM : Les éclairages du DG de la Lonase, Toussaint Manga

Contribution de la LONASE à l’économie nationale

« Cette année, la LONASE a versé 21 milliards F CFA à l’État en termes de redevance et impôts. L’État a reçu aussi 1 milliard F CFA de dividendes; ce qui est inédit dans l’histoire de la LONASE. Et en plus de cela, LONASE a versé à l’État 300 millions F CFA d’arriérés de dividendes pour les années 2022 et 2023. La LONASE a participé à hauteur de 2 milliards F CFA à l’appel public à l’épargne. Notre apport financier dans l’économie nationale est significatif. Nous avons la mission d’accompagner la culture, la santé, l’éducation, le sport… Nous nous évertuons à accroître notre présence dans l’économie nationale. Et en ce qui concerne le plan de redressement décliné par le Premier Ministre, la contribution de la LONASE vacille entre 450 milliards F CFA si on on taxe à 10% les gains et 630 milliards si on a taxé à 15% les gains. »

Accusation de marchés de gré à gré

« On m’a accusé d’avoir signé un marché de gré à gré avec une entreprise étrangère, ivoirienne plus précisément. C’est Archi faux! Car, un marché publique suppose une commande publique. Or, dans les contrats de partenariat que nous avons signé, la LONASE n’a déboursé aucun franc. Et l’Arcop nous a donné raison sur ce point. D’ailleurs, l’Arcop recommande qu’on fasse de ces partenariats, des PPP. Nous allons nous y conformer. Mais tout ce qui a engendré ce bruit, c’est que le partenaire AFITECH voulait garder son exclusivité que nous avons cassée. Et le partenaire de AFITECH basé en France a menacé de rompre son contrat. Et si cela advenait, c’est la LONASE qui subirait toutes les conséquences. AFITECH a un contentieux avec son partenaire français au tribunal de Paris. Alors, nous avons pris toutes nos dispositions et responsabilités pour éviter d’éventuelles perturbations dans le réseau. Il n’y a jamais eu de marchés de gré à gré. »

Histoire colonies de vacances

« Les colonies de vacances sont dans les accords collectifs. La LONASE a toujours organisé des colonies de vacances au Maroc, à Dubai… Et il y avait toujours deux colonies de vacances à la LONASE: une à l’intérieur du pays et une 2e à l’étranger. Cette année nous n’avons organisé qu’une seule qui s’est tenue au Sénégal pour renforcer le tourisme local et faire découvrir le pays aux enfants. Et les parents dont les enfants participent aux colonies de vacances donnent leur participation financière. Je ne vois pas où se trouve le scandale. La colonie de vacances est un moment d’éducation en grande partie. Nous n’avons rien à cacher mais les documents ne devraient pas être sur la place publique. Nous prendrons toutes les mesures adéquates. Et cela va cesser. »

Contrat avec GFM

« Quand on dirige une entreprise publique, on doit accepter des critiques mais fondées. LONASE est une entreprise commerciale qui se prend en charge sans l’appui de l’Etat, bien au contraire. Nous avons beaucoup de produits à mettre en valeur. Et cela passe par la publicité. On avait deux PMU: masse commune et masse séparée. Mais on vendait à perte la masse commune. J’ai saisi PMU France pour résilier le contrat, et cela a été fait à l’amiable. Il y a un loto à la RTS1, le PMU à Walf et on voulait le 2e Loto à GFM. Le Togo fait 1 milliard F CFA et la Côte d’Ivoire entre 1 et 1,5 milliard F CFA de chiffre d’affaires jour rien qu’avec le Loto. Le Loto qui passe à la RTS1 rapporte entre 450 et 500 millions F CFA par mois. Alors que le 2e Loto qui est sur la page Facebook ne rapporte environ que 100 millions F CFA par mois. On m’a confié une mission, et il est de ma responsabilité de trouver des voies et moyens pour rentabiliser l’entreprise. C’est un contrat d’exploitation. Les 100 millions contractés avec GFM devaient rapporter environ 6 milliards F CFA à la fin de l’année. Nous avons été guidés que par la logique commerciale.

La LONASE appartient à tous les Sénégalais. Et quand on prend une décision incomprise, je pense qu’on doit, en toute humilité, s’arrêter et expliquer aux sénégalais le bien fondé de la décision. Nous sommes juste dans la logique de booster la croissance de la LONASE pour une meilleure contribution dans l’économie nationale.

Je ne refuse pas les critiques, mais elles doivent être fondées. Je pardonne à tout le monde. Mais je ne vais plus accepter que des gens ternissent gratuitement mon image. C’est pourquoi, j’ai décidé de porter plainte contre les personnes qui ont diffusé ces fausses nouvelles. On m’accuse d’avoir signé un contrat de 150 millions F CFA avec 7 Tv et 25 millions F CFA avec Walf. C’est Archi faux ! Je suis secrétaire général adjoint du Pastef; et certains poussent leur mauvaise foi jusqu’à me présenter comme quelqu’un qui « travaille contre le projet ». C’est le comble de l’ignominie. J’ai connu le premier ministre Ousmane Sonko en 2017 quand j’étais encore au PDS. Et avec mon mandat de député du PDS, j’ai défendu le premier ministre Ousmane Sonko par principe parce que j’ai estimé qu’il subissait beaucoup d’injustice. Donc, je ne peux pas avoir fait tous ces sacrifices et aujourd’hui combattre cet homme. De la pire affabulation. »