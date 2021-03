Combat MMA: Le polonais Mariusz Pudzianowski répond à Bombardier : « Ousmane, je t’attends »

Après deux combats à son palmarès, Bombardier voudrait signer son retour dans la discipline, le 20 mars prochain. Cette fois, il compte se mesurer à Mariusz Pudzianowski, 5 fois homme le plus fort au monde pour tenter de remporter sa troisième sortie en MMA.

A cet effet son adversaire vient de répondre au B52 de Mbour; Si Ousmane Dia alias Bombardier se dit confiant de rentrer de Pologne avec la victoire, son adversaire dit l’attendre de pied ferme.

« C’est un poids lourd. Tout peut arriver. Il suffit juste d’un moment d’inattention. Même si je suis le favori, si je suis insouciant il y aura un KO. Il faut être prudent et ne sous-estimer personne. Si je ne fais pas d’erreur, je gagnerai. Je sais ce que c’est quand on gagne ou quand on perd. Laissez-le s’inquiéter pour lui-même. Je n’abandonnerai pas facilement ».

Et le polonais de terminer par ce bout de phrase qui en dit long sur sa détermination à faire ordre le sable au sénégalais : « Ousmane, je t’attends. »