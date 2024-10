Combats au centre du Soudan : L’ONU craint des violences à motivation ethnique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef des droits de l’homme de l’ONU s’est dit, mardi, « extrêmement préoccupé » par l’escalade des hostilités et de la violence dans l’État d’Al-Jazirah au centre du Soudan, qui pourrait exacerber encore « le risque d’attaques contre les civils, des violences à motivation ethnique et des atrocités de masse ».

Cet avertissement du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme intervient dans un contexte de multiplication des appels à la mobilisation des civils dans l’État d’Al-Jazirah et par des informations faisant état de discours de haine circulant sur les médias sociaux. « Les dirigeants des deux parties doivent rapidement prendre toutes les mesures nécessaires pour désamorcer la situation », a mis en garde dans un communiqué, Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Selon le HCDH, ce regain de tension au centre du Soudan n’est pas étranger à la défection le 20 octobre dernier d’Abu Aqla Keikel, un commandant des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), au profit des Forces armées soudanaises (FAS). Depuis, les attaques des FSR contre des villages de l’État d’Al-Jazirah se sont multipliées, « apparemment en représailles à sa défection, et visant des membres de son groupe ethnique ».

Des vidéos montrant des dizaines de corps alignés pour être enterrés

Selon les services du Haut-Commissaire Türk, au moins 124 personnes auraient été tuées le vendredi 25 octobre, lors d’une attaque des forces terrestres des FSR contre le village d’Al-Seriha. « Des vidéos non confirmées montrent des dizaines de corps alignés pour être enterrés », a affirmé lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève, Seif Magango, porte-parole du HCDH.

Cet incident fait suite à au moins deux autres attaques menées par les forces terrestres des FSR dans les villes voisines de Tamboul et de Rufaa en début de semaine. Les rapports indiquent que des centaines de personnes ont été tuées à Tamboul, dans un contexte de pillage généralisé.

Ils font également état d’au moins 25 cas de violences sexuelles dans plusieurs villages de la localité de Sharq Al-Jazira, dont trois membres du personnel médical et une fillette de 11 ans, qui en sont morts. Des femmes et des jeunes filles auraient été enlevées.

Des récoltes ont été brûlées également. Alors que plus de 25 millions de Soudanais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë en raison du conflit en cours, la destruction des récoltes dans une région considérée comme le grenier à blé du pays ne peut qu’exacerber une situation déjà catastrophique.

Des violences sexuelles à grande échelle

En écho à ces propos du chef de l’ONU, la Mission d’enquête des Nations Unies fait état de violences sexuelles à grande échelle commises par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans les zones qu’elles contrôlent.

Il s’agit notamment de viols collectifs et de l’enlèvement et de la détention de victimes dans des conditions qui s’apparentent à de l’esclavage sexuel, a déclaré la Mission internationale d’établissement des faits pour le Soudan, relevant qu’il existe « des motifs raisonnables de croire que ces actes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, notamment des actes de torture, des viols, de l’esclavage sexuel et des persécutions fondées sur des motifs ethniques et sexospécifiques ».

« L’ampleur des violences sexuelles que nous avons constatées au Soudan est stupéfiante », a déclaré Mohamed Chande Othman, Président de la mission d’enquête. « La situation à laquelle sont confrontés les civils vulnérables, en particulier les femmes et les filles de tous âges, est profondément alarmante et doit être traitée de toute urgence ».