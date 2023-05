Comité de Pilotage pour la reconstruction de la grotte Mariale de Popenguine: 85 à 90% des travaux exécutés et plus de 66 millions de FCFA déjà collectés

Ce lundi, l’Abbé Pierre Sandi Diouf, Vicaire épiscopal chargé de la liturgie dans l’Archidiocèse de Dakar, a fait face à la presse afin de se prononcer sur l’état d’avancement des travaux de construction de la grotte de Popenguine. En compagnie de quelques membres de l’équipe chargée de l’exécution du projet, la coordonnatrice chargée des autres mouvements d’apostolat catholique à spiritualité mariale entre autres ; les fidèles vont bientôt voir « une calebasse qui est enfouie dans le sol ». Après le début des travaux concernant le Sanctuaire dont l’Etat est le principal tributaire, la lettre circulaire n°10 du 14 août 2022 que l’Archevêque de Dakar avait ordonnée au Vicaire Épiscopale dans le cadre d’une campagne de recherche de fonds a presque porté ses fruits.

Pour donner une information précise et claire sur l’avancement des travaux de construction de ladite grotte, le Surveillant des travaux du Groupe GA2D, le Technicien supérieur en Génie civile, Monsieur Mbengue, déclare : « Actuellement en gros œuvre, on est à 85% des travaux, le remblai est à 90%. Dans trois semaines, le pavage, le carrelage, tout sera terminé ». L’Abbé Pierre Sandi Diouf, de son côté, rappelle l’initiative du Projet de reconstruction de la grotte et donne les chiffres. Ainsi, selon lui, « les travaux ont concrètement démarré le 6 février 2023 » après que Monseigneur Benjamin Ndiaye en a donné l’ordre : « En remerciant l’Archevêque de Dakar, qui avait donné les chiffres, je vous dis qu’à ce jour, sur les 100 millions de FCFA demandés, nous sommes à 66 millions 825 mille 485 FCFA. Et comme les travaux ont commencé depuis le 6 février, nous avons eu à dépenser 47 millions 436 milles 610 FCFA. C’est ce qui fait que nous avons un solde de 19 millions 388 mille 875 FCFA. Evidemment au moment où nous sommes, nous accélérons les travaux. Nous avons devant nous trois (03) semaines pour que vraiment l’architecte et l’entrepreneur mettent les bouchées doubles pour respecter les délais», rappelle-t-il.

Madame Philomène Faye de la légende Marie chargée de la coordination déclare que dans toute construction, la finition est la partie la plus difficile. « Vraiment nous remercions ceux qui ont eu à contribuer et nous encourageons ceux qui n’ont pas encore donné ». Nous attendons tout de l’Etat qui est en train de construire le nouveau Sanctuaire dans le cadre du programme de construction des édifices religieux », dit-elle.

Enfin, le lundi 29 mai 2023, à l’occasion du prochain pèlerinage de Popenguine, les fidèles vont être heureux de voir une grotte digne du nom surgir si l’on se fie toujours au Surveillant des travaux du Groupe GA2D. « Tout est en béton, la première remblaie est faite en forme de cuvette, de calebasse. Quand ce sera terminé, vous verrez une calebasse qui est enfouie dans le sol, c’est le projet de la grotte, c’est ce que Monseigneur avait voulu », conclut-il.

Mamadou Sow (Stagiaire)