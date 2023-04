Commune de Mbao : Abdou Karim Sall offre un « Ndogou » à ses militants et sensibilise sur les ambitions du Chef de l’Etat…

Après un copieux « Ndogou » offert à ses militantes et militants ou responsables des différents quartiers de la commune, Abdou Karim Sall, s’est entretenu avec les siens, histoire de remobiliser les troupes mais aussi d’échanger sur les enjeux de l’heure. Il s’agit des réalisations de Macky Sall et le sujet des élections présidentielles du 2024 à venir ainsi que la situation de l’Apr.

L’occasion est toute offerte, pour le maire de Mbao d’exposer sur les ambitions du Chef de l’Etat son Excellence le Président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent. Il aborde plusieurs questions notamment l’emploi et l’insertion des jeunes ainsi que la question du financement des femmes et entre autres sujets dont les élections présidentielles du 2024 à venir. Le maire de Mbao, non moins, Directeur Général de l’Artp a invité ses camarades de la mouvance présidentielle à l’unité, pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakar, aux prochaines joutes électorales, prévues, le 25 février.

Pour lui, « il est grand temps, que les gens arrêtent, ce qu’ils appellent les trafics d’influence. Unissons nos forces, pour le triomphe de la coalition, taisons nos querelles internes, organisons dans toutes les communes et œuvrons pour l’intérêt du parti et de la coalition » lance-t-il. En effet, comme chaque année au mois béni de Ramadan, le responsable de l’Apr à Mbao, organise un « Ndogou » débat à l’endroit de tous ses militants, militantes et sympathisants, pour davantage animer le parti, remobiliser les bases, à travers un esprit de solidarité et de partage. Vous savez, nous sommes dans la période où l’enjeu politique est un peu complexe. J’invite mes camarades à suivre les instructions données, sensibiliser les militants, surtout les jeunes et les femmes, qui n’ont pas de cartes d’électeurs, à venir très tôt, inscrire sur les listes électorales. Il faut en faire votre combat quotidien », dit-il. Profitant de l’occasion, AKS, a dressé le bilan du président Macky Sall. « Le président de la République a beaucoup fait pour le Sénégal avec le plan Sénégal émergent.

Le taux de croissance économique a considérablement augmenté. Nos ressources sont valorisées. Les bourses de sécurité familiales, aujourd’hui sont augmentées, la couverture maladie universelle est là, les infrastructures routières, sanitaires et l’emploi des jeunes, également, en sont une parfaite illustration », liste-t-il. Il s’y ajoute, le financement des femmes, l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, le sport et aujourd’hui, les différentes réalisations qu’il a faites depuis son accession, la liste n’est pas exhaustive. Donc, soutient-il qu’il est le meilleur des présidents.

Une rencontre, qui a réuni beaucoup de militants et militantes, avec la participation du bureau municipal et les agents ainsi que d’autres personnalités de même que la force vive de la commune de Mbao. Il est coutumière des faits car ce n’est pas aujourd’hui que l’ancien ministre de l’environnement et du développement durable a posé cette action. Il choisit toujours le bon moment du ramadan pour organiser avec ses militants et sympathisants un « Ndogou » de retrouvailles.

L’objectif est de s’unir pour le développement de Mbao. Il y avait une forte présence des femmes pour donner un sens à ce rendez-vous de solidarité. On note aussi la présence de plusieurs ténors de la coalition de BBK du département de Pikine. « Nous prions pour qu’il réussisse la mission car il rassemble les militants au profit du Président », explique Abdou Barro, membre de la cellule de communication du maire.

Sada Mbodj