Commune de Taïba : Le maire sortant dépose un recours

Le maire sortant de Taïba Ndiaye, à la tête de la collectivité depuis 1990, n’a pas encore dit son premier. Alé Lô a déposé un recours pour contester sa défaite.

La page des élections locales du 23 janvier 2022 n’est pas encore totalement fermée dans certaines localités, plus précisément à Taïba Ndiaye. Le maire sortant de ladite commune, en l’occurrence Aly Lo ne reconnaît pas les résultats annoncés.

Depuis la proclamation des résultats provisoires par la commission départementale de recensement des votes, le candidat de Benno Bokk Yaakaar en l’occurrence le Maire sortant a déposé un recours à la cour d’appel de Thiès.

Mafall Mbow, chef de cabinet du maire Alé Lô signale que ce qui s’est passé dans le bureau de vote n° O1 du centre de vote du village de Thiallé situé dans la commune de Taïba Ndiaye est anormal, non transparent et illégal.

« Comment voulez-vous comprendre dans un bureau de vote, on vote pour des morts et des immigrés alors que cela n’a pas été prévu pour le code électoral », s’interroge-t-il, lors d’un point de presse tenu le 7 février dernier.

« Comment voulez-vous comprendre qu’on vote à Thiallé jusqu’à 22h et le dépouillement jusqu’à 02h 45mns alors que le scrutin doit durer un jour et non deux jours », se demande-t-il

« Comment voulez-vous comprendre sur 585 électeurs du bureau de vote n°01 du centre de vote de Thiallé un nombre important de votants 472 Quatre cent soixante-douze dont zéro bulletin nul et 386 voix pour la coalition Bunt bi, Benno Bokk Yakaar 02 voix et les autres coalitions 00 ou 01 voix ? »

« Comment voulez-vous comprendre qu’on vote au bureau N° 01 du centre de vote du village de Thiallé pour la commune 472 votants et pour le département 243 votants soit une différence de 229 votants entre la commune et le département ».

« Ce qui nous parait impossible d’autant plus que si chacun des électeurs du bureau de vote N°01 du centre de vote du village de Thiallé avait 3 mn, on aurait au total 1416mn qui équivalent à 23 h 6mn, alors que si les électeurs votent de 08h à 22h, sans compter la pause. Ce qui veut dire qu’on aurait dû terminer à 6h 06 mn du matin de la journée du 24 janvier 2022 pour pouvoir épuiser tous les 472 électeurs, sans le dépouillement ce qui nous parait injuste », fait remarquer le chef de cabinet du maire.

Le taux de participation du bureau de vote N°01 du village de Thiallé est le meilleur dans la commune comparé aux autres centres de vote de la commune.

Bref en résumé, tous ces éléments montrent qu’il y’a fraude et bourrage d’urne au bureau de vote N°01 du centre de vote du village de Thiallé situé dans la commune de Taïba Ndiaye.

« Nous dénonçons avec vigueur l’attitude irresponsable et partisane du sous-préfet de Méouane Ibrahima Ndao. Il n’a même pas voulu publier l’arrêté préfectoral portant prolongation des heures de vote au-delà de dix-huit heures et mieux il n’a jamais fait état d’arrêtés pour les représentants des bureaux de vote. »

Le maire sortant et son équipe attirent l’attention des autorités étatiques en l’occurrence le Ministre de l’intérieur, le Gouverneur de la région de Thiès et le Préfet du département de Tivaouane que le vote dans le bureau N° 1 de thiallé est entaché de fraudes multiples de natures à remettre en cause la sincérité du scrutin et par conséquent le bureau doit être annulé