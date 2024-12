COMMUNIQUE/ Crise du système éducatif au Sénégal : ADHA appelle à une réforme urgente

Partager Facebook

À l’approche de la Journée internationale des migrants et de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) tire la sonnette d’alarme sur la crise profonde qui mine le système éducatif sénégalais. Cette situation met en péril l’avenir de la jeunesse, nourrissant ainsi le phénomène de migration irrégulière.

Bien que 40 % du budget national soient consacrés à l’éducation, le système reste marqué par des dysfonctionnements graves : Grèves syndicales récurrentes, perturbant les années scolaires et universitaires, avec des chevauchements chroniques ; Volumes horaires non respectés, compromettant la qualité des apprentissages ; Taux de réussite en chute libre, révélant un système en perte de performance ; Prolifération incontrôlée d’instituts privés, souvent non conformes, proposant des formations inadaptées aux réalités du marché de l’emploi.

Chaque année, près de 300 000 jeunes entrent sur le marché du travail, mais à peine 10% réussissent à s’insérer professionnellement. Cette inadéquation entre l’offre de formation et les besoins économiques accentue le sentiment de désillusion des jeunes diplômés et les pousse à chercher des solutions ailleurs.

Par ailleurs, la jeunesse sénégalaise, en proie à une crise des valeurs et à une redéfinition des modèles de réussite sociale, voit l’exil comme une alternative face à l’absence de perspectives locales.

Face à cette situation alarmante, ADHA appelle le gouvernement à engager une réforme ambitieuse du système éducatif et propose les mesures suivantes : Reprioriser le budget de l’éducation pour que les 40 % alloués se traduisent par des résultats concrets en matière de qualité et d’employabilité ; Aligner les filières de formation sur les besoins du marché de l’emploi, en partenariat avec le secteur privé ; Renforcer le contrôle des établissements privés, en garantissant des normes conformes aux exigences internationales ; Encourager le développement des filières techniques et professionnelles, adaptées aux spécificités économiques et régionales ; Réhabiliter l’école comme espace de transmission des valeurs, en promouvant l’éthique, la discipline et l’excellence.

Un système éducatif performant : clé du développement durable

Action pour les Droits Humains et l’Amitié rappelle que le Sénégal ne peut espérer prospérer sans un système éducatif inclusif, équitable et performant. Alors que la jeunesse représente 75 % de la population, il est urgent de lui offrir des perspectives concrètes sur ses terres, afin de limiter l’exode et de bâtir un avenir collectif prometteur.

En cette période symbolique, ADHA réitère que l’éducation est le socle du développement durable. La réforme du système éducatif doit devenir une priorité nationale pour transformer l’éducation en un véritable levier de progrès et d’épanouissement pour tous.

Dakar le 06 décembre 2024

ADAMA MBENGUE

Président Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA