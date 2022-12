COMMUNIQUÉ DE LA VISION MACKY 535 « Seydi Gassama à la cervelle de moineau »

A chacune de ses sorties évasives dans la presse, le prétendu droit de l’hommiste se distingue par ses canulars tout bons à remplir un bêtisier, tant sa tête de mule est incapable de cohérence et de langage sensé.

Comparer le président Sékou Touré ( en le peignant exactement comme le firent sans respect les colons français et portugais), et le président Macky Sall relève d’une étroitesse d’esprit anachronique et d’un faux syllogisme dépravant au double plan philosophique et politique.

Un tel énergumène si farfelu ne saurait travailler que pour des officines obscures prêtes à s’enrichir sur les pratiques déstabilisatrices de nos Etats. Cette tentative de peindre nos leaders en dictateurs ne va pas prospérer, car le peuple sénégalais sait distinguer la bonne graine de l’ivraie. Les véritables dictateurs du verbe, les agents à la solde de forces étrangères tapis dans les Ong aux financements obscurs sont bien connus à travers le continent africain.

D’ailleurs ce serait que bonne gouvernance d’ auditer tous ces Ong qui foisonnent et dont les sources de financements et les activités semblent troubles. Les cadres et experts interpellent l’IGE à ce effet.

Fait à Dakar ce 08 décembre 2022 *La Vision Macky 535*