Communiqué du Parti « IMPACTS » sur les élections législatives 2024

Le parti IMPACTS félicite le peuple sénégalais de sa maturité exemplaire démontrée avant, pendant et après les élections législatives du 17 Novembre 2024. Une fois de plus, notre pays a prouvé qu’il est une démocratie avancée faisant partie incontestablement dans le cercle restreint des grandes nations démocratiques.

Ces élections ont marqué un moment décisif dans notre histoire politique et le parti IMPACTS salue la victoire éclatante, nette et sans équivoque du parti PASTEF et de son leader Ousmane SONKO. Ces résultats reflètent clairement la volonté du peuple sénégalais de confier au nouveau régime les moyens nécessaires pour engager les réformes idoines en vue de restaurer l’Etat de droit, de sortir notre pays du sous-développement, de réduire la pauvreté et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes.

Par la même occasion, le parti IMPACTS appelle le gouvernement et la classe politique sénégalaise à engager des discussions ouvertes et constructives autour de questions suivantes : l’introduction du bulletin unique comme mesure clé pour simplifier le processus électoral, garantir plus de transparence et alléger les coûts tout en facilitant l’organisation, l’instauration d’un second tour dans les circonscriptions où aucun parti n’obtient la majorité absolue et la redéfinition des circonscriptions électorales, notamment pour celles comptant moins de 5 000 électeurs afin d’assurer une meilleure représentativité et plus de légitimité pour tous les députés.

Le parti IMPACTS exhorte l’actuel régime a privilégier les débats constructifs avec tous les acteurs politiques et sociaux dans l’unique but de renforcer nos institutions pour mieux servir l’intérêt général et assoir une équité sociale pour une marche sûre vers le progrès.

Le parti IMPACTS conscient de la volonté du peuple sénégalais à accompagner l’actuel régime, renouvelle son soutien indéfectible au parti PASTEF et à son leader Ousmane SONKO et réaffirme sa disponibilité à accompagner ce régime dans sa mission de transformation systémique du pays avec pour ambition de relever ensemble les défis auxquels notre pays fait face. Le parti IMPACTS reste convaincu qu’avec une collaboration étroite entre toutes les forces politiques et sociales, nous pourrons construire un Sénégal souverain, juste et prospère à l’horizon 2050.

Vive le Sénégal, vive la démocratie !