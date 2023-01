Communiqué: Serigne Bassirou Abdou Khadre dévoile le message du Khalife

Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la nation sénégalaise et particulièrement aux familles des victimes suite à l’accident tragique survenu tard dans la nuit du samedi à dimanche dans le département de Kaffrine. Nous prions Allah SWT de les accueillir au Paradis. Toutes nos pensées et nos prières pour un prompt rétablissement vont également aux blessés. (Serigne Bassirou Abdou Khadre)

Nous avons instruit Serigne Khabane Mbacké Fallilou de transmettre le Ndigueul à tous les Daaras et à toutes les mosquées de procéder à un récital de Coran pour les victimes et pour la paix au Sénégal et dans toute la Ummah le Lundi 9 Janvier 2023.

Allah SWT nous avertit dans le Coran, nous indique le comportement approprié à adopter avant de nous annoncer la bonne nouvelle : « Très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah et c’est à lui que nous retournerons. Ceux là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les bien guidés » S2V155, S2V156, S2V157. Nous rappelons ces paroles divines pour un repentir sincère, un retour à Allah SWT et l’application de ses recommandations.

Nous prions le Seigneur SWT de pardonner à tous les fidèles, de les mettre sur le droit chemin et de leur procurer les vertus et la science nécessaires pour bien accomplir leurs obligations afin de vivre en paix et en harmonie ici-bas et dans l’au-delà.

Au nom du Khalif Général des Mourides

Le porte-parole Serigne Bassirou Ibn Serigne Abdoukhadar