Concert d’APPLAUDISSEMENTS pour Macky Sall: Une foule en liesse communie avec son leader

Comme promis, les militants apéristes ont servi un concert d’applaudissements à Macky Sall qui n’a pu résister à l’envie de leur serrer la main. Hier, c’est une foule en liesse qui s’est donné rendez-vous devant les grilles du Palais pour dire merci à leur « Papa ».

Des milliers de personnes encadrées par les forces de l’ordre. Un militant lui accroché, a déclaré que « ce monde salue cette décision de Macky Sall bien que cela nous fait mal, mais hélas. C’est normal mais nous l’acceptons car Macky est un homme digne et un homme de parole. » Des femmes, des jeunes et des vieux ont fait le déplacement. Tous n’ont pas taris d’éloge à l’endroit der Macky Sall. D’aucuns ont listé les réalisations faites dans ce pays et sous son magistère. « Il est noble car cela montre que c’est un exemple », ajoutent les militants. Malal Diallo fils de Diallo Pithie a fait le déplacement. Selon lui, ce résultat de Macky est salutaire car c’est lui qui vient encore une fois de donner une leçon de démocratie au monde entier. « Il faut travailler pour son pays et cela prouve que Macky est un exemple. Que le jeunes du pays sachent que la politique est là pour le pays et il faut se tuer pour son pays », dit-il.

Pour ce dernier chacun est libre en politique mais « cette décision est salutaire car Macky a juste pris sa décision et a respecté ses écrits pour une sortie honorable. Mais l’Apr doit être uni et travailler ensemble pour avoir de bon résultats » a ajouté Malal Diallo. Pour ce dernier avec la décision qui émanera des leaders de l’Apr et de BBY, en vue de mettre en scelle un candidat, l’idéal est d’être uni selon ce membre du cabinet de Macky Sall. Mais la question qui est sur toute les lèvres est de savoir si les militants vont accepter de suivre un candidat qu’il va lui-même désigné. La réponse est à l’affirmative. « Oh que oui, Nous sommes des militants disciplinés et éduqués politiquement par Macky Sall.

Dans cette cohorte de réactions, existe des influenceurs qui ont décidé de dire merci à leur « Papa » « S’il fallait marcher vers Tamba pour le retrouver nous allons le faire. Avec un budget de 7000 milliards il a réussi une prouesse dans ce pays car il est notre bienfaiteur. Khalifa et Karim seront là et ce sera un jeu libre comme il l’a promis », ajoute un influenceur. Même son de cloche pour des femmes qui ont quitté des zones reculées et quoi n’ont pas tari d’éloge à son endroit. A l’en croire, Macky s’est prononcé de manière positive. « Il est notre idole et nous sommes venus prendre part à ce rassemblement et lui dire merci », disent-ils. Des artères proches de la rue qui mènent vers le palais ont été bloquées. Des lieux noirs de monde. Tous scandant « Macky-Macky jeureujeuff ».

Ses photos exhibées, et autre effigies. Des barrages forcés par la foule pour accéder au Palais malgré les remontrances des gendarmes qui sont massivement sortis pour les bloquer. Des grenades pour juste les disperser mais en vain. « Macky refuse le chaos et il sait que les gens l’adorent. Alors aujourd’hui, avec son courage, il a montré que ce pays est un pays de paix et depuis des années les hommages pleuvent. Il est là et il va travers la voie et tout le monde est à l’écoute car nous sommes ses soldats », lance un responsable politique.

Des femmes en larmes, des jeunes aussi. D’aucuns ont dénoncé l’usage des grenades lacrymogènes par des individus non identifiés. « Macky nous a fait honneurs et c’est juste pour marquer le coup et nous sommes fiers car il est dans l’histoire » ont lâché des militants venus d’ailleurs. Quelques heures plus tard, Macky est sorti pour communier avec ses militants qui ont chanté. Tous étaient restés des heures durant refusant de quitter les lieux.