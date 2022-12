Concert de casserole: La Fraternité Républicaine oppose son véto

Le concert de casseroles initié par l’opposition réunie autours de Yewi Askan Wi pour le 31 décembre fait réagir la fraternité républicaine. Ces alliés de l’APR face à la presse ont dénoncé cette façon de faire. Selon leur président, Jean François Diouf le 31 décembre marque une date importante dans la vie de l’église, qui coïncide avec la fin de l’année civile. « C’est pourquoi, l’église Catholique continue à fêter Noël qui est la naissance du Christ et la fin de l’octave.

Cette date marque également la célébration de la Saint Sylvestre, qui est le 33e Pape qui a succédé à l’apôtre Pierre à l’an 364 soit au 4e Siècle après Jésus Christ. Saint Sylvestre est un martyr de l’église qui a beaucoup œuvré pour la conciliation et la pacification des relations entre l’église Romaine et celle d’Orient », fait il savoir. Et de poursuivre: Ainsi, les messes seront célébrées dans toutes les églises du Sénégal jusqu’au 1e Janvier 2023, ce qui marque le passage de l’obscurité à la lumière mais également la fête de la Vierge Marie Mère de l’Eglise et Mère de DIEU le 1er janvier ».

De son avis, il est inadmissible qu’une coalition politique puisse organiser un concert de casseroles le 31 décembre jour de messe pour notre communauté, un fait qui n’aurait jamais être organisé durant les fêtes d’une autre confession religieuse. « La Fraternité dénonce et condamne vivement ces dérives qui rentrent dans le cadre d’une volonté manifeste de perturbation de nos offices et de saper notre cohésion nationale.

Cette coalition démontre encore une fois de plus un manque de respect à la communauté chrétienne, qui s’attache aux valeurs de la République, et au respect de la religion », estime-t-il. Ainsi, ladite structure appelle l’ensemble des sénégalais à accorder une oreille attentive à l’adresse à la nation du Chef de l’Etat pour mieux apprécier l’état de la nation ainsi que les orientations stratégiques pour l’année 2023 qui marquera l’entrée de notre pays dans l’économie pétrolière et gazière.