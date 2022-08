Conclave de BBY au Palais sur fond de « Ndeupe »

Le chef de l’Etat, Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), rencontre, ce week-end, les députés nouvellement élus de la majorité. La réunion est censée permettre à Macky Sall d’échanger avec les nouveaux députés de BBY, de fixer des orientations et, surtout, de sensibiliser les parlementaires sur les enjeux de cette 14e législature inédite, en raison du nombre de députés de l’opposition (80 députés).

Il nous revient que ce sera l’occasion d’une introspection de la part de cette grande formation politique dont le score électoral dégringole depuis les élections locales dernières. Un « ndeup » salutaire après les Législatives à l’issue de laquelle l’opposition a réussi une belle percée.

Cette question de Perchoir ne manquera certainement pas d’être évoquée. Tout le monde s’attend à ce que la tête de liste de la coalition victorieuse revendique le fauteuil à son profit, et beaucoup voient depuis longtemps Mimi Touré s’y engoncer. Reste à savoir si le chef de la coalition n’aurait pas d’autres projets à ce sujet.

D’autant plus que ce n’est pas que la présidence de l’Assemblée qui risquerait de poser problème. D’autres postes stratégiques de l’Assemblée vont également passer aux votes. Et les questeurs et autres secrétaires élus ne sont pas moins négligeables.