Conflit en Casamance : Le Sénégal et le MFDC signent un accord de paix

Dans le cadre de l’apaisement des conflits dans le sud du pays, l’Etat du Sénégal et le mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) ont signé un accord de Paix, ce jeudi en Guinée Bissau.

L’Etat du Sénégal a signé un accord de paix et de dépôt des armes avec le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), jeudi, à Bissau, a annoncé le président de la République, Macky Sall, sur son compte Twitter.

D’ailleurs le président Macky Sall a salué cet accord dont la signature a eu lieu dans la capitale bissau-guinéenne en présence d’un représentant du centre pour le dialogue humanitaire Henry-Dunant, basé en Suisse. Le chef de l’Etat assure qu’il est toujours déterminé à travailler à la consolidation d’une paix durable en Casamance, dans le sud du Sénégal, dont le MFDC réclame l’indépendance depuis 1982.

Il a remercié le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, d’avoir mené la médiation qui a abouti à la signature de cet accord. Le Sénégal était représenté à Bissau par l’amiral Pape Farba Sarr. Constituée des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, la Casamance est secouée depuis quarante ans par un conflit armé entre l’Etat du Sénégal et le MFDC.

Après une accalmie sensible depuis 2012, l’armée sénégalaise a chassé en février 2021 les indépendantistes de leurs principales bases situées à la frontière avec la Guinée-Bissau, avant d’en démanteler d’autres en mars dernier, à la frontière avec la Gambie.

Le président Umaro Sissoco Embaló a un joué le rôle de médiation entre les deux camps, s’est réjoui le président Macky Sall. C’est ainsi qu’un accord de paix a été trouvé. « Je salue l’Accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le Comité Provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC. Je reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Je remercie le Président Embalo pour sa médiation », a déclaré le président Macky Sall.