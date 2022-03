Conflit en Ukraine: Macky Sall a joint Poutine au Téléphone pour trouver une solution

Lors de l’Assemblée générale de l’ONU la semaine dernière, seuls 28 pays africains ont voté pour condamner l’invasion russe. Le Sénégal était parmi les 17 pays africains qui se sont abstenus. La résolution a tout de même été adoptée avec une marge massive de 141 voix en faveur sur les 193 États membres.

« Les moments les plus dangereux de ce conflit sont encore à venir », déclare Fergal Keane, journaliste de la BBC, depuis Lviv (dans l’ouest de l’Ukraine). « L’avancée russe est plus lente et se heurte à une résistance bien plus importante que ce que le président Poutine avait prévu. Il y a de sérieux problèmes de logistique, de commandement, de moral et d’efficacité au combat. Mais les Russes continueront à avancer. Au fur et à mesure qu’ils le feront, les pertes civiles augmenteront dans les zones touchées par les bombardements », ajoute-t-il.