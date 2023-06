Conflit opposant Dakarnave et Société des infrastructures de réparation navale (SIRN): L’UNSAS alerte les autorités sur des menaces

Soucieux de la situation des travailleurs de Dakarnave, l’Union Nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) se dit préoccupé de la persistance du conflit qui règne entre la SIRN et Dakarnave. L’UNSAS met en garde et prévient les autorités sur ces agissements de la SIRN qui veut éjecter Dakarnave du chantier de la réparation navale avant échéance de son contrat et de se substituer à lui.

En conférence de presse hier, le Chef du département du dialogue social de l’UNSAS, renseigne que plusieurs tentatives avortées d’enterrer cette grande entreprise spécialisée dans la réparation navale se passent de commentaires dont la dernière trouvaille en date est de bloquer la maintenance du Dock flottant pour faire arrêter le chantier et mettre en chômage des travailleurs, si tel est l’objectif recherché.

« Depuis quand la maintenance est-elle soumise à autorisation préalable ? » s’interroge l’Union Nationale des syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS). Selon Pape Birama Diallo, chef département dialogue social, aucune disposition du cahier de charges ne le mentionne, encore moins la convention ne fait aucunement cas d’une telle allégation qui emporte la furie de la Direction de la SIRN jusqu’à saisir la justice aux fins d’arrêter les travaux sur le Dock.

L’absence de volonté de dialoguer ou la mise à mort programmée d’un fleuron de l’industrie de la réparation navale porte à croire que la SIRN cherche à substituer Dakarnave et confier l’exploitation à des Asiatiques, ce qui constitue une menace sur la liberté syndicale au vu de leur conflit interminable sur la reconnaissance des syndicats dans les différents services mais également qui ne respecte pas les normes internationales.

Face à tous ces déboires, les travailleurs restent déterminés à défendre leur outil de travail contre toutes ces manœuvres. « C’est pour cette raison, que nous appelons l’autorité à plus de vigilance contre ces pratiques qui ne favorisent pas un environnement propice à un investissement sécurisé et créatif d’emplois décents».

Pour rappel, en réponse à ces allégations, les travailleurs de Dakarnave avaient exigé l’audit technique et managérial de la SIRN dont les termes du contrat arrivent à échéance malgré le changement de régime juridique opéré entre-temps. En effet, la SIRN dont la vocation est de gérer le patrimoine du chantier naval c’est-à-dire les infrastructures se positionne comme opérateur et entend s’octroyer 51% du capital dans le cadre du renouvellement du contrat de concession. Annonçant un bâillonnement dans le secteur maritime dans les jours à venir, l’Union Nationale des syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) entend dérouler un plan d’action (assemblée générale et un Sit in ) pour dénoncer ces agissements de la SIRN.