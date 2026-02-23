Conformité de ses produits : Softcare répond à Leral en brandissant des rapports d’inspection

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La société Softcare SN, spécialisée dans les produits d’hygiène, a fermement exercé son droit de réponse suite à des publications dans la presse, notamment par LERAL mettant en cause la qualité et la sécurité de ses articles. Dans un communiqué officiel transmis à la rédaction de REWMI.COM, Softcare balaie les accusations de « produits impropres à la consommation » et réaffirme son engagement auprès des consommateurs sénégalais.

Le cœur de la défense de Softcare repose sur plusieurs points clés :

– Conformité validée par l’ARP et laboratoires internationaux : La société met en avant l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) qui, après inspection, a attesté de la conformité de ses produits aux normes en vigueur. De plus, des tests menés par des laboratoires reconnus comme SGS et GALAB qui confirment, selon Softcare, que l’ensemble des indicateurs de qualité et de sécurité respectent les exigences applicables, y compris pour les substances potentiellement critiques. Une déclaration publique de l’ARP datée du 16 décembre 2025 est citée comme preuve formelle de cette conformité.

– Menace d’actions judiciaires contre la diffamation : Face à ce que Softcare qualifie d’«attaques infondées», d’«accusations malveillantes» et de «rumeurs infondées » diffusées sur les réseaux, la direction dit se réserver le droit d’engager toutes les actions judiciaires nécessaires pour défendre ses intérêts et sa réputation.

– Absence de base scientifique aux allégations : Softcare insiste sur le fait qu’aucune base scientifique ou conclusion définitive d’une autorité compétente ne permet de qualifier ses produits d’«impropres à la consommation» ou «inadaptés à l’usage». La société assure coopérer pleinement avec les autorités étatiques et parlementaires dans le cadre des vérifications en cours.

– Engagement pour l’accessibilité et soupçons de concurrence déloyale : L’entreprise rappelle son rôle majeur dans la production de produits d’hygiène fiables et accessibles au Sénégal et dans plus de trente autres pays africains. Elle suggère par ailleurs que cette position de leader pourrait être à l’origine de «dynamiques concurrentielles accrues et de pratiques déloyales ».

Ce droit de réponse intervient dans un contexte de forte sensibilité autour des produits de consommation et de la santé publique.