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Ousmane Sonko Sil ny a pas de justice que personne ne paie dimpot

Congrès national : Ousmane Sonko réélu à l’unanimité à la tête de Pastef pour un mandat de six ans

7 juin 2026 Actualité

 

Ousmane Sonko a été reconduit ce 6 juin 2026, à la présidence de Pastef-Les Patriotes à l’issue du premier congrès national du parti, organisé depuis sa création en 2014.

 

Le leader des Patriotes a obtenu l’unanimité des suffrages exprimés, recueillant 583 voix, soit 100 % des votes. Il entame ainsi un nouveau mandat de six ans à la tête de la formation politique.

 

La proclamation des résultats a été faite par Ngouda Mboup, président de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP), qui a officiellement investi Ousmane Sonko dans ses fonctions de président de Pastef-Les Patriotes.

 

Les travaux de ce premier congrès national doivent s’achever ce dimanche par un grand meeting d’investiture.

 

Plusieurs délégations étrangères prennent part à cet événement, notamment des représentants de la Palestine, du Parti socialiste unifié du Venezuela ainsi que du Front patriotique rwandais (FPR), le parti au pouvoir dirigé par le président Paul Kagame.

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