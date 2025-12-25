Conseil des ministres : Ce sera finalement ce vendredi

Habituellement tenu les mercredis, le traditionnel Conseil des ministres aura finalement lieu ce vendredi.
Ce changement de calendrier est justifié par la tournée économique en Casamance du Président de la République qui s’est achevée ce jeudi.
