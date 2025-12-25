Uploader By Gse7en
Conseil des ministres : Ce sera finalement ce vendredi

25 décembre 2025 Actualité

Habituellement tenu les mercredis, le traditionnel Conseil des ministres aura finalement lieu ce vendredi.


Ce changement de calendrier est justifié par la tournée économique en Casamance du Président de la République qui s’est achevée ce jeudi.

