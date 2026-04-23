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Conseil des ministres : le journal L’AS annonce un changement majeur

23 avril 2026 Actualité

Dans son édition de ce jeudi, L’AS s’interroge sur la non-tenue du Conseil des ministres, ce mercredi. «Ni la présidence de la République ni la Primature n’ont communiqué sur les raisons de cette absence, laissant place à diverses interprétations», pointe le journal.

 

Le quotidien d’information signale que les têtes de l’exécutif, le Président Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, sont sur le territoire national, «écartant ainsi l’hypothèse d’un empêchement lié à un déplacement officiel».

L’AS, évoquant «certaines informations», suggère «une possible réorganisation du calendrier gouvernemental, avec des réunions du Conseil des ministres qui pourraient désormais se tenir tous les quinze jours à partir du mois de mai».

Un gros changement serait alors en vue. Peut-être. Mais le quotidien d’information s’est empressé de tempérer : «cette éventualité n’a fait l’objet d’aucune annonce officielle à ce stade».

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