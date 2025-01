Construction du plus grand barrage hydroélectrique du monde en RD Congo : Le projet est-il toujours d’actualité ?

Le barrage du Grand Inga a séduit les investisseurs et les promoteurs, mais des décennies après avoir été imaginé, le site réservé à la structure reste vierge. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo insiste sur le fait que le projet est toujours en cours, les critiques soulignent les longs retards, la mauvaise gouvernance de la République démocratique du Congo et le risque de dommages graves pour l’environnement.

La rotation des partenaires internationaux du projet suscite également des inquiétudes. La semaine dernière, la société d’État chinoise Three Gorges Corporation s’est retirée du projet, a déclaré à la BBC une source proche du partenariat. Et puis il y a la facture exorbitante, qui atteindrait 80 milliards de dollars (63 milliards de livres sterling) dans un pays qui est l’un des plus pauvres du monde. Mais certains pensent que les détracteurs considèrent le Grand Inga comme un projet différent des autres grands projets d’infrastructure. Bien que la construction n’ait pas commencé, les parties intéressées ont multiplié les réunions et les discussions au cours de l’année écoulée.

Les tentatives de résolution de ce problème remontent à plusieurs décennies. Au début des années 2000, la République démocratique du Congo et ses voisins – l’Afrique du Sud, l’Angola, la Namibie et le Botswana – ont rêvé d’un réseau électrique interconnecté. Ils se sont tournés vers le vaste fleuve Congo, réalisant que ses eaux puissantes possédaient un immense potentiel hydroélectrique. Westcor a fini par se dissoudre, mais le rêve du Grand Inga s’est poursuivi. Inga 1 et 2 fonctionnent aujourd’hui à environ 80 % de leur capacité et la République démocratique du Congo a élaboré des plans pour augmenter cette production en ajoutant six barrages supplémentaires le long du fleuve. Ces barrages supplémentaires devraient produire jusqu’à 40 000 MW d’électricité à tout moment, soit suffisamment pour alimenter la ville de New York pendant environ quatre jours au cours de l’été.