Consultations prénatales: Le district sanitaire d’Oussouye enregistre un taux de 44,2%

Le district sanitaire d’Oussouye couvre une superficie de 891 km2. Selon le superviseur des soins de santé primaire du district sanitaire d’Oussouye, Martine Ginette Boissy, il est limité au nord par le fleuve Casamance et le district de Bouloul, à l’est par le district sanitaire de Ziguinchor avec l’arrondissement de Niassya, à l’ouest, par l’océan Atlantique et au sud par la République de la Guinée-Bissau. » Dans sa globalité, le district sanitaire du Sud est accessible dans ses deux grands axes au sud de Djembereng et au sud d’Ellinkine. Cependant, il existe 9 villages insulaires difficiles d’accès », dit-elle. Et de poursuivre : »Le district sanitaire couvre 16 petites villes et le centre de santé. Pour le personnel, nous avons 3 médecins, des infirmiers, des charge-femmes entre autre. Pour l’évaluation des indicateurs, pour la santé de la mère et de l’enfant, elle renseigne que pour le nombre de premiers contacts pour l’année précédente, le district est à 1143 premiers contacts. Pour le nombre de CPN1 (consultations prénatales), ils sont à 904 et pour les CPN4 à 1210. « Pour la consultation prénatale 8 s’élève à 170. Il faut noter aussi le démarrage des 8 CPN qui ont démarré depuis le 1er janvier 2024 », informe-t-elle. Sur cette liste, il y ajoute le nombre de femmes ayant effectué les 8 consultations prénatales pour l’année 2024, qui est de 157. « Les femmes qui ont fait les 8 CPN selon les normes, elles sont à 153. Pour le taux d’utilisation des services en consultation prénatale, on est à 44,2%. Pour le taux d’achèvement des consultations prénatales, on est à 35,3%. On a un nombre total d’accouchements de 906 pour 2024. Le nombre total d’accouchements dans la structure est de 900 », liste-t-elle. Elle soutient qu’aucun décès à domicile n’a été enregistré. « C’était un phénomène mais cela a été réglé avec une nette régression de 6 accouchements à domicile seulement pour 2024. Pour le taux d’accouchement dans les structures, on est à 34,8% et le taux d’accouchement à domicile est à 0,7% », laisse-t-elle entendre.

Le nombre de femmes ayant fait les consultations postnatales, est estimé à 1081 et celui ayant fait la consultation postnatale est de 3 775. » Le nombre de femmes ayant effectué les 3 consultations postnatales est de 832. Le taux d’achèvement en consultation postnatale est à 91,8% », dit-elle.Pour ce qui est de la planification familiale, le district sanitaire est à 3 367 femmes actives pour 2024 avec un taux de prévalence contraceptive de 22.22%. Ces statistiques révèlent un seul décès maternel qui a été audité. « Le nombre de morts nés est à 9. Le traitement préventif du paludisme pour les femmes enceintes est de 1086. 2 598 grossesses sont attendues », explique-t-elle. Et de conclure: »Pour les femmes à l’âge de reproduction, on était attendu sur 15.339 femmes pour 2024. NGOYA NDIAYE