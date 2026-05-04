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​Convocation de Pape Ngagne : le Forum du justiciable dénonce une «atteinte grave à la liberté d’expression»

4 mai 2026 Actualité

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye est convoqué ce mardi 05 mai, à 10 heures, dans les locaux de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar. Il s’agirait d’une auto-saisine du procureur de la République, après qu’il a affirmé, sur un plateau de la TFM, que le Premier ministre Ousmane Sonko aurait manœuvré pour rendre définitive le mandat de dépôt décerné contre Pape Malick Ndour, ancien ministre de Macky Sall soupçonné de faits présumés de corruption et de blanchiment de capitaux.

Réagissant à cette situation, dans un communiqué, le Forum du justiciable «dénonce et condamne les convocations répétées visant les journalistes», rappelant que «la liberté de la presse n’est pas un luxe, mais un pilier essentiel de (la) démocratie» sénégalaise. «Lorsqu’un journaliste est pris pour cible de manière répétée, c’est non seulement sa personne qui est attaquée, mais aussi le droit de chaque citoyen à être informé librement et sans intimidation», ajoute le Forum.

Face à ce qu’elle considère comme une «atteinte grave à la liberté d’expression et au droit à l’information», l’organisation de défense des Droits humains invite les autorités du Sénégal à «mettre fin à cette spirale de harcèlement» visant les médias.

Pour rappel, le Sénégal a  enregistré un recul dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2026, occupant désormais la « 78ème » place sur 180 pays, soit une régression de 4 places. Selon l’analyse du directeur du bureau régional de Reporters sans frontières (RSF), Sadibou Marong, les indicateurs du pays ont «chuté», plaçant le Sénégal dans une «situation problématique ». Cette régression s’explique notamment par une « restriction de la liberté de la presse » marquée, entre 2024 et 2025, par des « convocations et arrestations de journalistes et chroniqueurs».

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