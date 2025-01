Coopération bilatérale/Gazier Grand Tortue Ahmeyim : Le Sénégal et la Mauritanie signent un protocole d’accord

Partager Facebook

Dans le cadre de la visite de travail et d’amitié qu’effectue SEM le Premier Ministre Sénégalais Ousmane SONKO en Mauritanie, les deux ministres SEM Mohamed Ould Khaled, Ministre de l’Énergieet du Pétrole de Mauritanie et SEM Birame Soulèye Diop, Ministre du Pétrole, de l’Énergie et de Mines du Sénégal ont présidé ce matin une réunion bilatérale au sujet de l’Énergie à au centre de formation du ministère de l’Énergie et du Pétrole.

Les ministres de l’énergie et du pétrole du Sénégal, Biram Souleye Diop et de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Mohamed Melainine Ould Khaled ont signé, ce lundi 13 janvier 2025 à Nouakchott un protocole d’accord visant à renforcer la coopération bilatérale autour du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Cette rencontre a permis aux deux pays d’explorer les opportunités offertes par ce projet stratégique. Les principaux points de cet accord portent sur la création d’opportunités d’emploi et la valorisation des expertises locales dans les secteurs pétrolier et gazier. Il prévoit également la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, le renforcement des capacités nationales par le transfert de technologies et de connaissances, ainsi que l’accompagnement des entreprises nationales pour accroître leur compétitivité internationale.

Un mécanisme de suivi transparent des engagements pris en matière de contenu local a également été mis en place pour garantir l’impact durable de ce partenariat. Lors de son mot d’ouverture, le ministre Mohamed OuldKhaled a souhaité la bienvenue à la délégation sénégalaise soulignant l’importance de l’instant où SEM le premier Ministre SONKO effectue une visite en Mauritanie. Il a ajouté que « cette réunion bilatérale vient à un moment symbolique où les deux pays ont rejoint le rang des pays exportateurs de gaz grâce au lancement de début de production de gaz qui a été annoncé le 31 décembre 2024. ». Soulignant l’importance du contenu local dans le domaine du gaz, il a réitéré la volonté de deux parties à maximiser les retombées du projet commun GTA.

Notant que les parties Mauritanienne et Sénégalaise ont auparavant convenu de mettre en place un mécanisme juridique permettant la mise en œuvre de façon conjointe de mécanismes et règles de contenu local applicable au projet GTA, un protocole d’accord important a été signé aujourd’hui lors de la réunion bilatérale, en vertu duquel les parties mauritanienne et sénégalaise visent à : Accroître la valeur ajoutée locale et créer des opportunités d’emploi locales dans le domaine de l’expertise, des biens et des services locaux liés à l’industrie pétrolière et gazière ; Développer une main d’œuvre locale qualifiée et compétitive ; Développer les capacités nationales dans l’industrie pétrolière et gazière par la formation, le transfert de technologie et de connaissances, la recherche et le développement ; Renforcer la compétitivité nationale et internationale des entreprises mauritaniennes et sénégalaises ; Mettre en place un mécanisme transparent et fiable de suivi et d’évaluation des engagements en matière de contenu local, en cohérence avec les politiques publiques nationales des deux pays.

Source: financialafrik