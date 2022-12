Coopération Etatique: Joe Biden renoue une relation complexe avec l’Afrique

La précédente administration américaine du président Donald Trump avait été explicite dans son évaluation de la relation de la Chine avec l’Afrique. Elle a axé sa politique africaine sur la lutte contre ce qu’elle considérait comme une Chine « prédatrice » lorsqu’elle a été dévoilée par l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Il a également déclaré ne pas vouloir gaspiller « l’argent durement gagné par les contribuables ». Mais cette semaine, la rhétorique de la Maison Blanche a montré une approche différente.

Mais les succès de ces programmes ont été lents à se concrétiser. L’Afrique ne représente qu’un peu plus de 1 % du commerce extérieur américain, qui est dominé par les importations de pétrole du Nigeria et de l’Angola. M. Blinken a décrit les possibilités qu’une coopération plus étroite pourrait apporter. « Ensemble, en tant que plus grande économie du monde et l’une des régions économiques à la croissance la plus rapide, il est possible de construire l’un des partenariats économiques les plus fructueux du 21e siècle ».