Coopération International: Le Sénégal et les Etats-Unis se renforcent

Le Sénégal et les Etats-Unis entretiennent depuis plusieurs années une très bonne collaboration et ce dernier est un partenaire essentiel pour ce pays de l’Afrique de l’Ouest en phase de développement. Depuis plus d’une soixantaine d’années, ces deux nations entretiennent un partenariat extrêmement fructueux en terme de coopération , fondé sur un intérêt commun tenant à promouvoir la sécurité mutuelle, la prospérité, et les valeurs démocratiques.

Le Sénégal et les Etats-Unis collaborent étroitement sur les questions de sécurité frontalière et maritime, du maintien de la paix depuis des années . Ceci est possible dans la mesure où le Sénégal est un leader mondial, du renforcement des capacités dans le secteur de la justice, et d’une série d’autres activités qui contribuent à renforcer la sécurité de nos populations et à assurer les conditions nécessaires à un développement économique inclusif déclare l’ambassadeur Mickael Raynor.

Dans son allocution, ce dernier déclare qu’ il existe plusieurs projets misent en œuvre dont, celui du « Compact du Millennium Challenge Corporation » qui a permis d’améliorer considérablement les réseaux routiers et d’irrigation, ce qui a facilité l’augmentation de la productivité agricole et du commerce. Ensuite il y’a un autre projet qui représente un investissement de cinq cent cinquante millions de dollars des États-Unis et de cinquante millions de dollars contribués par l’Etat du Sénégal qui rendre l’électricité plus accessible, et plus abordable, pour environ douze millions de citoyens sénégalais. Ces programmes, et bien d’autres, renforcent nos partenariats financés par l’USAID, qui représentent en moyenne cent vingt-cinq millions de dollars américains par an, et qui également contribuent à la croissance économique par le biais du renforcement de la santé, de l’éducation, des services gouvernementaux, de l’environnement des affaires, et de la création des opportunités économiques du peuple sénégalais déclare Mickael Raynor. Et ce n’est pas seulement le gouvernement des Etats-Unis, mais aussi le secteur privé américain, qui s’est engagé à assurer le succès des initiatives de développement du Sénégal a t-il rajouté.

Ces deux pays travaillent d’arrache-pied pour assurer que les entreprises américaines sont au courant des grandes opportunités d’investissement et de partenariat ici au Sénégal, afin de les aider dans leur processus d’établissement d’une présence commerciale dans le pays dans un intérêt fort et croissant. Selon l’ambassadeur, plus de cinquante entreprises américaines sont déjà présentes au Sénégal, et il y en a beaucoup d’autres qui veulent venir avec leur technologie et leurs pratiques commerciales de classe mondiale; leur formation et leur développement des compétences professionnelles; leurs normes de travail et environnementales responsables; et leur profonde Responsabilité Sociétale pour ouvrir la voie à une croissance économique et à une création d’emplois encore plus importantes à long terme. Le Gouvernement américain fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider ses entreprises, et d’autres entreprises travaillant sur des projets clés pour le Sénégal, à réussir en mobilisant nos outils de promotion des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que nos partenariats pour le développement, pour aider à conclure des accords annonce l’ambassadeur.

Pour ne donner qu’un exemple de l’approche intégrée du gouvernement des Etats-Unis pour soutenir l’investissement privé américain au Sénégal, deux agences du gouvernement américain à savoir le Développent Finance Corporation et l’Agence pour le Commerce et le Développement – ont chacune fourni un financement pour assurer le succès de la centrale éolienne de Taiba N’Diaye, et l’USAID a fourni un programme de renforcement des capacités et d’autres appuis pour mener à bien le projet. L’électricité créée, à partir de ce projet à lui seul, améliore la vie de nombreux Sénégalais et stimule les progrès du Sénégal vers notre objectif commun de réduction des émissions de carbone un excellent exemple de l’alignement des intérêts sénégalais et américains et de la force des partenariats public-privé.

Dans cette collaboration d’autres secteurs sont également concernés celui de la santé publique d’où ce pays a un large éventail de programmes dans ce domaine, et le Sénégal est l’un des pays ciblés par l’administration Biden pour notre initiative mondiale anti-COVID, connue sous le nom de Global VAX. Dans le cadre de cette initiative, l’USAID et les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies des Etats-Unis collaborent avec leurs homologues du ministère de la Santé et d’autres services du gouvernement sénégalais pour lutter contre les malentendus et la désinformation concernant la pandémie et pour augmenter la couverture vaccinale.

Par ailleurs cette coopération permettra aux Sénégalais d’être plus en sécurité et en meilleure santé, tout comme les efforts conjugués contre le paludisme et d’autres risques pour la santé publique continue de le faire qui aussi renforcer d’un autre programme sociale. Il s’agit du programme « Corps de la Paix« , qui soutient depuis des décennies les objectifs communs en matière d’agriculture, de santé publique, et d’autres domaines au niveau communautaire qui chaque année envoi des volontaires américains et que ses volontaires vont revenir au Sénégal cette année, après deux ans d’absence due à la pandémie.

Et le gouvernement du Sénégal se dit être ravis de les accueillir à nouveau et de rétablir leurs contributions à notre partenariat multidimensionnel tout mettant en exergue quelques-uns des nombreux aspects de notre partenariat afin d’annoncer les couleurs de la cérémonie qui les réunit aujourd’hui.

Les projets de l’USAID ont non seulement une grande portée et un impact profond en eux-mêmes, mais ils complètent et amplifient également les engagements ciblés de nombreuses autres agences du Gouvernement américain. L’USAID travaille actuellement dans les 14 régions du pays, pour le bien de millions de Sénégalais. Ce partenariat pour le développement a permis une baisse de cinquante pour cent de la mortalité maternelle au cours des trente dernières années. Des investissements américains, à hauteur de trois cent cinquante millions de dollars, ont aidé le Sénégal à réduire de quarante pour cent le taux de mortalité infantile dû au paludisme.

Récemment, ils ont aidé à mettre en place un nouveau système de prévisions météorologiques de haute technologie, qui permet aux agriculteurs d’augmenter leur production et qui sauve la vie des pêcheurs en leur indiquant quand rester à quai en cas de mauvais temps. En travaillant main dans la main pour permettre aux enfants sénégalais à lire dans leurs langues locales, nous avons touché plus de quatre cent mille élèves dans le pays et nous avons contribué à améliorer les compétences en lecture de trente pour cent sur une période de deux ans. Ces efforts conjugués ont permis aux collectivités locales de mobiliser des ressources pour leurs populations, augmentant les recettes fiscales de soixante pour cent en moyenne dans les municipalités participantes. Ces entreprises sénégalaises et internationales ont permis de créer des marchés et des chaînes de valeur pour les produits agricoles, pour quarante millions de dollars de ventes permettant un meilleur accès au marché pour la seule année écoulée.

Ces exemples, parmi tant d’autres, reflètent non seulement une vision commune et une collaboration productive et harmonieuse, mais aussi leur détermination à faire de grandes choses pour le peuple sénégalais. Au cours de son séjour au Sénégal en tant qu’Ambassadeur des États-Unis, Mickael Raynor s’engage à travailler avec tous les forces vives du Sénégal pour approfondir encore plus les partenariats, afin de poursuivre les objectifs communs d’assurer la paix et la prospérité au Sénégal et à travers le continent africain.