Coopération Maroc-sénégal : Ousmane Sonko fixe la signature de 170 accords comme objectif

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé que le Sénégal et le Maroc ambitionnent de porter le nombre d’accords de coopération à 170, afin de renforcer leur partenariat stratégique. Ousmane Sonko qui séjourne actuellement au royaume chérifien a fait cette déclaration en marge d’un forum économique sénégalo-marocain, co-présidé avec son homologue marocain Aziz Akhannouch.

« Nous avons signé 17 accords de coopération hier, mais nous voulons aller plus loin. Notre objectif est d’atteindre au moins 170 points d’accord pour mieux renforcer l’arsenal des instruments juridiques entre nos deux pays », a-t-il déclaré. Il a précisé, dans ce sens, que d’autres conventions sont en cours de finalisation ou de réactualisation pour les adapter aux réalités actuelles de la coopération bilatérale.

Le forum, organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc et l’Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux(APIX), vise à stimuler les partenariats entre opérateurs des deux pays. Ousmane Sonko a souligné que les échanges commerciaux entre les deux pays sont en progression, mais restent en deçà de leurs potentiels réels. Il a appelé à une « lucidité collective » pour améliorer la situation.

Pour sa part, le chef du gouvernement marocain avait déjà indiqué que le nombre d’accords liant les deux pays s’élevait à 140, sans compter les nouveaux engagements conclus lors de la 15e session de la Haute commission mixte sénégalo-marocaine. L’objectif visé par les deux Premiers ministres est de soutenir les initiatives des entreprises privées et publiques des deux pays à travers des partenariats concrets et un cadre juridique favorable.

