Coopération mondiale sur la santé et le climat: L’ONU regrette le retrait des États-Unis.

Les agences de l’ONU ont réagi mardi aux décrets du Président américain Donald Trump mettant fin à l’adhésion des États-Unis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et retirant le pays de l’Accord de Paris sur le climat, soulignant l’impact négatif potentiel massif sur la santé publique et les efforts visant à freiner le réchauffement climatique.

L’OMS a regretté cette décision et souhaité que le nouveau Président américain revienne sur son décret signé lundi quelques heures après son investiture. L’Agence sanitaire mondiale de l’ONU « regrette l’annonce de l’intention des États-Unis d’Amérique de se retirer de l’Organisation », a écrit sur le réseau social X le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« L’OMS joue un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des populations du monde entier, y compris des Américains, en s’attaquant aux causes profondes des maladies, en renforçant les systèmes de santé et en détectant, prévenant et répondant aux urgences sanitaires, y compris les épidémies, souvent dans des endroits dangereux où d’autres ne peuvent pas aller », a rappelé pour sa part un porte-parole de l’OMS Tarik Jašarević, lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève.

Innombrables vies sauvées

Selon l’OMS, Washington contribue à son financement via une cotisation indexée sur leur PIB, mais aussi par le biais de contributions volontaires. En 2023, ce montant était de 1,2 milliard de dollars. Les États-Unis ont été l’un des membres fondateurs de l’OMS en 1948. Pendant plus de sept décennies, l’OMS et les États-Unis ont sauvé d’innombrables vies et protégé les Américains et l’ensemble de la population contre les menaces sanitaires.

L’annonce du retrait de l’OMS est intervenue après celui de l’accord sur le climat.

En réponse à une question sur l’annonce par la Maison Blanche du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, une porte-parole de l’ONU a rappelé que l’Accord de Paris a été adopté par toutes les nations du monde en 2015 parce qu’elles reconnaissent l’immense préjudice que le changement climatique cause déjà et l’énorme opportunité que l’action climatique présente.

La transformation envisagée dans l’Accord de Paris est déjà en cours. Cet accord a déclenché une révolution énergétique, offrant aux pays et aux entreprises des opportunités inégalées d’investir dans les énergies renouvelables qui alimentent les emplois et la prospérité du 21e siècle.