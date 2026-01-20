Coopération : Ousmane Sonko reçoit Serge Ékue, président de la BOAD

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce mardi 20 janvier 2026, Serge Ekué, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), pour discuter des dossiers techniques de la coopération entre les deux parties, a-t-on appris de la Primature. Selon la même source, les deux hommes ont mis au cœur de leurs échanges le secteur de l’énergie.

D’après la Primature, la BOAD, acteur majeur de la communauté financière, a réaffirmé sa confiance au Sénégal et son engagement à accompagner le pays dans ses projets de développement. Cette visite s’inscrit dans la continuité des efforts de la BOAD pour soutenir l’économie sénégalaise, notamment à travers des projets d’infrastructure et de renforcement de la sécurité.

Rappelons que la BOAD a récemment approuvé un prêt de 30 milliards de francs CFA au profit de l’État du Sénégal pour l’extension du réseau de vidéosurveillance à Dakar et sa banlieue, contribuant ainsi à améliorer la sécurité dans la capitale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com