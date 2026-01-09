Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1767982820897

Coopération Sénégal-Mauritanie : Ousmane Sonko et son homologue mauritanien en visite de travail au port autonome de Dakar et à l’usine carrefour médical industries

9 janvier 2026 Actualité

Ce vendredi 9 janvier 2025, le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, en compagnie de son homologue sénégalais Ousmane Sonko, a visité l’usine Carrefour Médical Industries située à Pout dans la région de Thiès.

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de consommables de dialyse, contribue à la disponibilité de produits essentiels pour le traitement des personnes atteintes d’insuffisance rénale.


Les deux chefs de Gouvernement se sont ensuite rendus au Port Autonome de Dakar , où ils ont visité le chantier du terminal gazier de Elton, infrastructure stratégique destinée à renforcer les capacités énergétiques du Sénégal.

Tags

Vérifier aussi

1763574788382

Généralisation de l’indemnité aux logements : La Coalition Diomaye adoube le Président de la République

Dans un communiqué rendu public, la Coalition Diomaye Président a exprimé sa satisfaction par rapport …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved