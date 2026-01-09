Coopération Sénégal-Mauritanie : Ousmane Sonko et son homologue mauritanien en visite de travail au port autonome de Dakar et à l’usine carrefour médical industries

Ce vendredi 9 janvier 2025, le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, en compagnie de son homologue sénégalais Ousmane Sonko, a visité l’usine Carrefour Médical Industries située à Pout dans la région de Thiès.

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de consommables de dialyse, contribue à la disponibilité de produits essentiels pour le traitement des personnes atteintes d’insuffisance rénale.

Les deux chefs de Gouvernement se sont ensuite rendus au Port Autonome de Dakar , où ils ont visité le chantier du terminal gazier de Elton, infrastructure stratégique destinée à renforcer les capacités énergétiques du Sénégal.