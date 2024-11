Cooperation Sino-marocaines: Xi Jinping en escale à Casablanca

Partager Facebook

Jeudi, le président chinois Xi Jinping a effectué une escale au Maroc, marquant un moment stratégique sur le chemin de son retour d’un voyage diplomatique au Brésil.

L’avion présidentiel de Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, a fait escale ce jeudi 21 novembre à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, lors de son retour du Sommet du G20 en Amérique latine. Cette halte, bien que brève, est riche en implications diplomatiques et stratégiques.

Lors de cette visite, la Chine s’est dite prête à continuer à travailler avec le Maroc pour se soutenir fermement dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité. Lors de sa rencontre avec le prince héritier marocain Moulay Hassan, le président chinois a déclaré que Pékin est prêt à promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique Chine-Maroc.

La rencontre a eu lieu sur instruction du roi Mohammed VI et confirme le rôle important du royaume marocain sur la scène internationale. Sur le plan économique, le Maroc s’est affirmé comme un partenaire stratégique pour la Chine en Afrique, notamment dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route ».

Le président chinois a souligné que l’empire du milieu et le royaume chérifien ont connu un développement de leurs relations, avec des échanges de plus en plus dynamiques. En 2016, a indiqué M. Xi, le roi Mohammed VI a effectué une visite d’État en Chine, au cours de laquelle ils ont eu des entretiens productifs, portant les relations Chine-Maroc à un nouveau niveau.

La rencontre, brève mais significative de jeudi, s’inscrit dans une vision commune de coopération, renforçant la position des deux pays sur la scène internationale. Le Prince Héritier et Xi Jinping ont ensuite rencontré plusieurs dignitaires marocains, notamment Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, et Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région. Du côté chinois, la délégation présidentielle comptait des personnalités influentes telles que Cai Qi, membre du comité permanent du bureau politique du Parti Communiste Chinois (PCC), et Wang Yi, directeur du bureau de la commission centrale des Affaires étrangères.

En accueillant Xi Jinping, le Maroc réaffirme sa position en tant que passerelle stratégique entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Pour la Chine, le Royaume représente un partenaire de choix dans sa stratégie d’élargissement de son influence sur le continent africain, tout en consolidant son rôle dans les échanges commerciaux globaux.