Corentin Martins est le nouveau sélectionneur de la Libye

La Fédération libyenne de football annonce ce lundi le recrutement de Corentin Martins. Le technicien français arrive cette semaine pour signer son contrat.

Corentin Martins, sélectionneur de la Libye. Remercié en Mauritanie il y a sept mois, l’ancien Brestois va reprendre du service. Dans le viseur de la Libye depuis quelques semaines, Martins va bien signer en faveur des Chevaliers de la Méditerranée. Après sept ans sur le banc de la Mauritanie, Martins a été limogé en octobre 2021 et remplacé par le Français Didier Gomes Da Rosa, lui-même remercié après la CAN.

Il aura pendant son bail réussi à mettre la Mauritanie dans le concert des nations africaines, qualifiant les Mourabitounes pour deux CAN consécutives (2019 et 2021) puis pour la Coupe Arabe de la FIFA (2021). En Libye, Martins va diriger sa deuxième sélection africaine. Il remplace l’Espagnol Javier Clemente, avec pour objectif de décrocher la qualification pour la CAN 2023.