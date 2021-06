Coronavirus: 104 nouvelles infections, 3eme vague en vue

Les nouvelles infections enregistrées ont été réalisées à partir de 1945 tests virologiques, soit un taux de positivité de 5,35 %, désignation du rapport entre les nouveaux cas et le nombre total de tests, indique le ministère de la Santé.

Quarante-quatre des nouvelles infections sont des cas contacts déjà suivis, 60 étant des cas communautaires, c’est-à-dire des infections dont l’origine de la transmission reste inconnue, ajoute le département de la santé dans son bulletin quotidien portant sur l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal.

Il précise que 53 des cas communautaires détectés ont été enregistrés à Dakar, contre 7 dans les régions (Bignona, Mbour, Saly, Touba et Ziguinchor).

Dans le même temps, 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 11 cas graves se trouvant dans les services de réanimation, selon ce bulletin quotidien. Il indique que 42851 cas de Covid-19 ont été à ce jour enregistrés au Sénégal, dont 41185 ayant recouvré la santé et 1163 décès, il en résulte donc que 502 malades sont actuellement sous traitement.

Concernant la campagne de vaccination entamée fin février, le ministère de la Santé signale que 4349 ont été vaccinés vendredi sur tout le territoire national, portant à 510.539, le nombre total de personnes ayant reçu une première dose.