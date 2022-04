Côte d’Ivoire : le Premier ministre Patrick Achi a démissionné !

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présenté sa démission et celle de son gouvernement, mercredi, a déclaré le président Alassane Ouattara, lors d’un conseil des ministres au cours duquel il a accepté son départ. Il a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre pour la semaine prochaine. Cette équipe gouvernementale sera moins importante que la dernière, a prévenu le président.

« En vue de renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j’ai décidé de la réduction du nombre de ministres du gouvernement », a ajouté le chef de l’État. Alassane Ouattara a indiqué qu’il entendait réorienter l’action du gouvernement vers la résilience sociale et la sécurité.

Le gouvernement sortant, selon RFI, compte 41 membres, 37 ministres et six secrétaires d’État. Le prochain sera donc réduit. Quelques question demeurent posées : qui sera le prochain Premier ministre ? Patrick Achi sera-t-il reconduit ? Sinon qui le remplacera, et quelle sera la nouvelle fonction du chef du gouvernement sortant ?

On attend de nombreuses réponses dès mardi puisqu’Alassane Ouattara doit s’exprimer à Yamoussoukro dans sa traditionnelle adresse devant le parlement réuni en Congrès.