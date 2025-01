Coupe CAF : Le Jaraaf arrache la victoire contre l’Orapa United et se relance

Partager Facebook

Mal embarqué dans son quatrième match de poule en Coupe CAF, le Jaraaf a finalement réussi à s’imposer face à Orapa United (1-0). Malgré un penalty manqué à la 14e minute, Almamy Mathew Fall a offert la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu grâce à une tête magistralement placée. Ce but décisif relance les Verts et Blancs dans la course à la qualification.

Le Jaraaf est passé par toutes les émotions mais peut pousser un gros ouf de soulagement. Après une défaite et deux nuls lors des trois premières journées, les hommes de Malick Daf étaient attendu au tournant, face à l’Orapa United ce dimanche, dans un Stade Abdoulaye-Wade à huis clos, pour se relancer dans la course à une qualification pour les quarts de finale de la Coupe CAF et marquer leur premier but.

C’est chose faite, au bout de l’effort et d’une fin de rencontre, marquée de son empreinte par Almamy Matew Fall. Avec cette victoire, le Jaraaf rejoint l’ASEC Mimosas au classement, les deux équipes comptant désormais 5 points chacune. L’ASEC Mimosas, de son côté, a partagé les points avec l’USM Alger (1-1), leader du groupe avec 8 points.

Actuellement troisième, le Jaraaf affrontera l’ASEC Mimosas, deuxième, le dimanche 12 janvier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la 5e journée de la Coupe CAF.