Coupe CAF : Le Jaraaf défie Coton Sport FC

Coupe CAF : Après une première révélatrice, La « deuxième mi-temps » de la Coupe de la Confédération Africaine de Football débute aujourd’hui pour le Jaraaf avec son déplacement en quart de finale aller chez le Coton Sport Football Club de Garoua (13h00 GMT).

Quelques semaines après avoir terminée la phase de groupes par un match nul sur le terrain du Club Sportif Sfaxien, (1-1), l’équipe de Cheikh Gueye entame la phase décisive de la compétition. Elle le fait en se rendant au Stade Roumdé Adjia pour se mesurer au Club camerounais de Coton Sport en quart de finale aller. L’objectif est de prendre l’avantage dans une double confrontation qui se décidera le 23 mai au Stade Lat Dior de Thiès.

Les Verts et Blanc abordent ce duel face aux Camerounais après avoir terminé en tête du Groupe C. Après avoir affronté le Club Sportif Sfaxien, l’Etoile Sportive du Sahel et le Salitas FC, le Jaraaf a terminé premier avec onze points et un bilan de trois victoires, deux nul et une défaite. Sur le plan offensif, il a inscrit cinq réalisations, dont trois pour Pape Youssou Paye, étant parmi les meilleurs buteurs actuels de la compétition.

Pour sa part, le Coton Sport a terminé deuxième de son groupe, lors duquel il a remporté trois matchs et connu trois défaites. L’équipe entrainée par Aboubakar Souleymanou a d’ailleurs fini devant la Championne en titre, la RS Berkane. Ce sera la première fois que les deux formations s’affrontent dans leur histoire. Ainsi, le Jaraaf pourra juger sur pièces des rigueurs de la nouvelle donne, où la moindre contre-performance se paie cash.