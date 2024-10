Coupe d’Afrique des Nations (CAN): Les lionnes joueront contre la Tanzanie et le Maroc en amical

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’équipe nationale féminine de football du Sénégal va jouer deux matchs amicaux contre la Tanzanie et le Maroc, les 27 et 29 octobre, à Casablanca, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le match du Sénégal contre les Taifas Stars de la Tanzanie est prévu le 27 octobre à 17 h 00 GMT. L’équipe sénégalaise va ensuite rencontrer les Lionnes de l’Atlas, le 29 octobre, à partir de 19 h 00 GMT. En juillet dernier, le Sénégal a battu deux fois la République démocratique du Congo dans des matchs amicaux joués au stade Lat-Dior de Thiès.

L’équipe nationale féminine de football du Sénégal va jouer deux matchs amicaux contre la Tanzanie et le Maroc, les 27 et 29 octobre, à Casablanca, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Ces matchs amicaux font partie de la préparation de l’équipe sénégalaise pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Les Lionnes prendront part à une phase finale de la CAN pour la troisième fois, après celles de 2012 en Guinée Équatoriale et de 2022 au Maroc. Lors de la dernière édition, en 2022, l’équipe sénégalaise avait été éliminée des quarts de finale par la Zambie, par 4 tirs au but à 2.

L’Afrique du Sud détient le trophée de la CAN féminine de football. La CAN 2024, initialement prévue en juin dernier, a été reportée en 2025 en raison du tournoi féminin de football des Jeux olympiques, qui s’était déroulé à Paris en juillet et août derniers. Douze équipes prendront part à la 15e édition de la compétition prévue au Maroc, lequel va accueillir la Coupe d’Afrique des nations féminine pour une deuxième fois. La Confédération africaine de football organise cette compétition depuis 1991.

Le Nigeria est la nation la plus titrée avec 11 trophées (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018). La Guinée Équatoriale a remporté le trophée continental deux fois (2008 et 2012)