Coupe d’Afrique des nations: Le sens d’une victoire !

Les Lions du football, viennent ainsi, d’être récompensés par la Nation, comme promis. Chacun d’eux et tous les membres de l’encadrement technique, vont recevoir 50 millions de nos francs, un terrain de 200 m2 à Dakar, un terrain à Diamniadio où il y aura la Cité de la Tanière, en souvenir de ce trophée.

Chacun d’eux sera également décoré au rang d’Ordre national du mérite, dix seront Commandeurs et un va être promu Grand officier. Voilà pour les récompenses en plus de l’immense reconnaissance de toute la Nation qui n’a jamais été aussi unie autour d’objectifs communs.

Assurément, les Lions et leur encadrement tant administratif que technique, ont largement contribué à sceller l’unité nationale. Ils ont redonné espoir à la jeunesse, fait tomber certaines incompréhensions nées de tensions politiques et sociales et donné beaucoup de plaisir à tous les sénégalais. Ils méritaient donc de telles récompenses. D’ailleurs, le fait que le doyen Abdoulaye Diaw soit invité et ait pris la parole pour un rappel historique dont il a seul le secret, en dit long sur la solennité de ces forts moments de communion nationale.

Abdoulaye, avec son talent d’éclairage sur la portée des évènements, a su expliquer le pourquoi de ce retard du Sénégal à gagner la coupe. Et il a laissé entendre que le pays était un des organisateurs des ‘’Jeux de l’Amitié’’ qui étaient sans doute les plus importants à l’époque que la Caf. Aujourd’hui donc, nous avons goûté à la victoire. Et nous ne cesserons jamais de prétendre à aller plus loin. Car, nous savons maintenant que le jeu en vaut la chandelle. Se sacrifier pour son pays est un devoir de tous, un sacerdoce. Et le pays, en retour, saura être reconnaissant et enrôlera de gloires, ses valeureux fils. C’est la principale leçon à tirer de la cérémonie d’hier que les sénégalais ont tenu à rehausser de leur massive présence.

Il nous faut alors des Sadio Mané partout : Dans l’éducation, la formation, les forces de défense et de sécurité, l’administration, la médecine, l’agriculture, l’industrie, les affaires, la technique, la recherche, etc. C’est seulement à ce prix que nous serons encore et toujours devant. Et c’est cela l’exception sénégalaise. Si nous apprenons, à tout instant, à cultiver l’excellence et à chercher à être des références, nous aurons d’autres coupes, dans le football mais aussi dans d’autres disciplines sportives et dans tous les domaines de la vie.

C’est en tout cas ce viatique qui doit nous guider. Car, nos ancêtres, ont su, depuis des millénaires, faire de ce peuple, une exception dans de nombreux domaines de la vie. C’est pourquoi, le Sénégal reste grand dans une Afrique en proie à de multiples défis et que seul notre génie combiné à ceux des autres, pourra nous aider à relever.

Nous faisons partie des meilleurs dans le continent. Et c’est pour cela que nous n’avons pas droit à l’erreur, à la paresse, à la médiocrité, à l’indiscipline, à la frilosité, à la gabegie, etc. Nous devons, à tout moment, rester dignes, concentrés, travailleurs, sérieux, honnêtes, etc.

La preuve, cette fois-ci, personne n’a pensé mettre en avant ce qui est communément appelé ‘’la mystique’’ et qui fait que beaucoup croient qu’on ne peut réussir que si on y a recours. Ces solutions de facilité nous ont longtemps bloqués et retardés dans la longue marche vers le succès. Car, les croyants savent que c’est le Bon Dieu qui donne le succès et Il le donne rarement à ceux qui ne se lèvent pas tôt pour travailler dur, avec intelligence et abnégation.

C’est la leçon que ces jeunes, très jeunes, nous ont donnée. Ils nous ont juste rappelé que ‘’le succès est bout de l’effort’’. Et qu’il n’est nullement dans la fourberie, la triche et autres facilités de ce genre.

‘’Al Barka’’ les Lions.

Assane Samb