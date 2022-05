Coupe d’Afrique: Le trophée va faire le tour du Sénégal à travers le  » Trophy Tour « 

La tournée nationale du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui a démarré mardi 17 mai, à Dakar, va poursuivre sa route ce week-end. Après la capitale, ce sera au tour de Thiès d’accueillir le trophée ce samedi 21 mai.

Trois mois après avoir décroché le trophée de la Coupe d’Afrique des nations au Ca­meroun, une campagne appelée «Trophy Tour» a été officiellement lancée ce lundi. L’idée est de présenter la coupe remportée par les coéquipiers de Sadio Mané aux populations.

Après la cérémonie de lancement qui a eu lieu lundi 16 mai, en présence du ministre des Sports, Matar Ba, et du président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, la tournée du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a parcouru, mardi, les rues de Dakar. De la Zone B à Sandaga, en passant par Niary Tally, Ouagou Niayes, les HLM, Colobane, Fass et Médina, partout où la caravane passe, les populations sont sorties en masse pour voir le trophée. La coupe sillonnera les régions, ce week-end, où elle est attendu à Thiès (21 mai).

Après la capitale du Rail, ce sera au tour de Louga d’accueillir la coupe, le 22 mai. Ensuite, Saint-Louis (23 mai), Matam (24 mai), Kédougou (31 mai), Tambacounda (1er juin), Kaffrine (2 juin), Diourbel (3 juin), Université Cheikh Anta Diop (4 juin), Mbour et Fatick (5 juin), Kaolack (6 juin), Kolda (10 juin), Sédhiou (11 juin) et Ziguinchor, qui sera la dernière étape, le 12 juin.