Coupe du Monde 2022 : L’équipe Tunisienne risque va t-elle vers une suspension?

La Fifa craint une ingérence du gouvernement tunisien dans la gestion de la Fédération de football du pays d’Afrique du Nord et a menacé une exclusion de la Coupe du monde au Qatar. La Tunisie doit affronter l’équipe de France en phase de poules.

Les joueurs tunisiens doivent avoir quelques sueurs froides en apprenant l’information. La Fifa, organisatrice de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre – 18 décembre), a mis en garde la Tunisie d’une possible exclusion du pays du Mondial. La raison ? Un conflit entre le ministère des sports et la Fédération tunisienne de football (FTF) pourrait être vu comme une ingérence du gouvernement tunisien dans les affaires de la FTF. Depuis quelques jours, des nouvelles sont parvenues à la FIFA au sujet d’une possible ingérence gouvernementale au sein de la Fédération tunisienne de Football (FTF). Suite à cela, l’instance tunisienne a été contactée via un courrier (le 24 octobre) par la FIFA afin d’apporter des éclaircissements à ce sujet, sinon, elle se verrait suspendue du Mondial 2022.